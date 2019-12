© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Amarezza e rabbia nelle parole del presidente dell'Olbia Alessandro Marino dopo il ko dei suoi nella gara contro il Lecco. Nonostante il cambio in panchine, la squadra non ha dato la svolta, e la classifica parla di un penultimo posto, che il numero uno gallurese non gradisce: "È stata una partita indecente, inutile girarci intorno. La nostra determinazione in campo non può e non deve mai essere inferiore a quella dell'avversario. Nessuno escluso, tutti oggi sono in discussione. Se non si cambia registro nelle prossime due partite, a gennaio in tanti dovranno cercarsi una nuova squadra".