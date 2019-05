P. Vercelli, termina l'era Secondo. Fiorentina out, c'è un gruppo di Cuneo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All’inizio della prossima settimana potrebbe chiudersi l’avventura, durata 10 anni, di Massimo Secondo alla guida della Pro Vercelli. Il presidente starebbe infatti formalizzando la cessione a un imprenditore cuneese che nelle ultime ore avrebbe superato la Fiorentina, a causa della possibile cessione del club dalla famiglia Della Valle all’americano Commisso, pronta ad acquistare la Pro per farne un club satellite.

Lo scrive Tuttosport spiegando che sul nuovo proprietario al momento c’è il massimo riserbo, ma emergono già i nomi dei prossimi dirigenti: "il direttore sportivo dovrebbe essere Silvio Aimo, ex di Alessandria e Crotone, ma anche nel Parma di Manenti e nel Vicenza pre-Rosso. - si legge ancora sul quotidiano sportivo - L’uomo dei conti invece dovrebbe essere Pierpaolo Gherlone, ex presidente dell’Asti, che in questi giorni sta affrontando un processo per infiltrazioni camorristiche legata a quando guidava il club piemontese. Addebiti sui quali si è dichiarato estraneo tanto da voler evitare patteggiamenti o riti abbreviati per dimostrare la propria innocenza".