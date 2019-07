Padova, Andelkovic spalma e rinnova. Ora tocca ad altri tre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Padovagoal.it il difensore Sinisa Andelkovic sarebbe tornato sui suoi passi rispetto a un mese fa e avrebbe accettato la proposta del club biancoscudato di spalmare l’ingaggio dell’annuale che lo lega al club in due stagioni. Ora il Padova potrebbe trovare un accordo simile anche per altri due big come Stefano Minelli e Nicolò Cherubin. Anche Davide Marcandella, che ha molte richieste ed è in uscita, potrebbe rinnovare il contratto e poi partire in prestito verso un’altra piazza.