© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima di campionato è sempre più vicina, ma per l'esordio in Serie C il Padova ha ancora il dubbio legato al portiere. A ora, secondo quanto riferito da Il Mattino di Padova, il titolare è Stefano Minelli, ma tra le parti c'è in ballo il rinnovo, sul quale l'estremo difensore sta tentennando poiché non ritenute idonee le condizioni proposte dal club (cifre inferiori alle attuali). Qualora la dilazione dell’ingaggio fosse effettivamente un intralcio al prosieguo dell'avventura, il classe '94 finirebbe sul mercato. Con i biancoscudati che di conseguenza dovrebbero tutelarsi.