Il Padova potrebbe salutare Daniele Capelli in questa finestra di mercato. L’esperto centrale difensivo infatti non rientra nei piani del club (ha collezionato appena 98 minuti in stagione) e avrebbe ricevuto una proposta dal Gubbio. Secondo quanto riferito da Padovagoal.it la società ha lasciato al classe ‘86 libertà di scelta: andare a giocare nel club umbro o restare in Veneto col rischio di passare anche la seconda parte di stagione a guardare i compagni giocare.