Padova, Sogliano: "In Serie C bisogna sporcarsi. Paponi? Speriamo possa darci una mano"

Sean Sogliano, ds del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sulla stagione del club biancoscudato: “Verona la ricordiamo con grande affetto sia io che il mister, ora siamo in Serie C ed è un altro capitolo. Siamo partiti bene, ma il campionato è davvero equilibrato. Qui poi bisogna sporcarsi: non c'è la ribalta, ma solo la passione per questo sport. Io ho sempre detto che non guardo la categoria, ma dove posso fare il mio lavoro. La Serie C di oggi? In questo momento è difficile trovare una formula perfetta per il campionato, sono sessanta squadra in tre gironi e con poche promozioni. Vincono in tre, e c'è un playoff che secondo me è esagerato, con ventiquattro squadre. Se si vede che ci sono anche città importanti scese in C, dopo anni di A e B, si capisce come anche il campionato stesso sia difficile. Per la formula non saprei, ci sono troppe realtà diverse, ed è una cosa che non va tolta al calcio, ma con sessanta squadre si trovano situazioni totalmente diverse, che necessitano di riflessioni. Paponi? Lui lo sa meglio di me, da ragazzino era considerato un talento, uno che doveva fare una carriera diversa. La Serie A l'ha assaggiata poco, tra Parma e Bologna, e nel mentre ha fatto pure un'esperienza in Canada... Sicuramente lui è un buono, e a volte i buoni fanno scelte sbagliate. Come ragazzo è molto serio, professionale: non è per questo che non ha fatto la sua carriera. Capita spesso che si faccia meno di quanto si valga, ci sono anche situazioni di regolamenti, ad esempio le liste a 18 in B, che hanno cambiato lo scenario e tolto spazio ad alcuni calciatori che avrebbero potuto riproporsi in una Serie B. Noi ancora non abbiamo beneficiato delle sue prestazioni perché si è fatto male a inizio campionato. Lo scorso anno è stato capocannoniere a Piacenza, e speriamo ci possa dare una mano".