Padova, Sogliano: "Lavoriamo ai rinnovi di Mandorlini, Frascatore e Halfredsson"

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano ha fatto il punto sul mercato del club biancoscudato partendo da i rinnovi: “In questa fase stiamo lavorando per prolungare i rapporti con Mandorlini e Frascatore e inoltre parliamo con Hallfredsson e con lui decideremo cosa fare entro la prossima settimana. Per quanto riguarda l’attacco Pesenti e Mokulu hanno richieste e stiamo valutando, anche Soleri ha richieste, ma valuteremo più avanti perché comunque ci vogliono tre attaccanti. - continua Sogliano a Il Gazzettino - Per quanto riguarda i portieri partiamo con Merelli e due giovani come Burigana e Gherardi, valuteremo poi con calma diversi profili, ne abbiamo tre o quattro, ma non abbiamo fretta. Branduani? Abbiamo parlato con il suo agente, ma in questo momento non siamo in chiusura di trattativa con alcun portiere”.