Padova, Sogliano: “Noi come una squadra di rugby? Gran complimento”

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano dalle colonne de Il Gazzettino ha voluto rispondere al patron del Vicenza Renzo Rosso che dopo la sconfitta nel derby aveva paragonato i biancoscudati a una squadra di rugby (“Dispiace per come loro l’hanno messa: sembrava più una partita basata sulla forza fisica, come una partita di rugby. Non hanno mai fatto un tiro in porta e non ci hanno mai fatto giocare”. NdR) dicendosi contento del paragone.

“Probabilmente allenandoci alla Guizza al fianco del Petrarca (la squadra cittadina di rugby, fra le più titolate d’Italia NdR) abbiamo acquisito una mentalità rugbistica. Una formazione di rugby ha un grande spirito, scende in campo disposta a tutto per ottenere il risultato. Renzo Rosso ci ha fatto un gran complimento. - continua poi Sogliano – Ci tenevamo a fare un risultato positivo, come sempre del resto, ma trattandosi di un derby tutti hanno cercato di metterci qualcosa in più perché sapevamo quanto i nostri tifosi ci tenessero a vincere contro il Vicenza. C’è la soddisfazione di averlo fatto con una formazione forte come il Vicenza, in un ambiente caldo, anche se è già il momento di pensare alle prossime partite”.