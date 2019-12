Padova, Sogliano pronto a muoversi per Hallfredsson e Morra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia a muoversi il mercato di riparazione del Padova. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, infatti, all'inizio della prossima settimana il ds dei biancoscudati Sean Sogliano s'incontrerà con l’agente di Emil Hallfredsson per fare il punto della situazione sull'eventuale tesseramento del centrocampista islandese attualmente svincolato. Nell'incontro le parti dovrebbero dialogare anche della posizione di Claudio Morra, attaccante ex Pro Vercelli attualmente in B con la Virtus Entella.