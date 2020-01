© foto di Federico De Luca

La classifica è sempre ottimale, quarto posto in coabitazione con il SudTirol, ma nell'ultimo periodo il Padova ha faticato a trovare la quadra, con l'apice raggiunto in quel di Fano: i marchigiani, infatti, si sono imposti per 2-1, e il tecnico biancoscudato, secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbe in discussione.

Aspetto del quale proprio Salvatore Sullo ha parlato nel post gara: "In queste situazioni bisogna parlare poco e lavorare tanto. Io in discussione? Mi sento in discussione dal primo giorno. Gli errori dei singoli? Se bisogna trovare n responsabile per la sconfitta, quello sono io".