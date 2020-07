Padova, summit societario. Si va verso la conferma di Mandorlini in panchina

Messa in archivio la stagione 2019-2020, per il Padova è tempo di guardare avanti, per iniziare a programmare quanto prima il futuro. Stando a quanto riferisce all'unanimità la stampa locale, si è svolto ieri un summit tra il presidente Daniele Boscolo Meneguolo, l’Ad Alessandra Bianchi e il Ds Sean Sogliano, a colloquio per gettare le basi del domani. Il punto di partenza dovrebbe essere la conferma di mister Andrea Mandorlini.