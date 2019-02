Paganese, De Sanzo: "In trasferta più liberi. Domenica è fondamentale"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nonostante la sconfitta, la prestazione della sua squadra, nel fortino di una big del girone come il Catania, può essere incoraggiante in vista della madre di tutte le partite col Bisceglie. E' questo il parere del tecnico della Paganese, Fabio De Sanzo, intervenuto in sala stampa al termine dello stop del Massimino contro i rossoazzurri (1-2). "Non siamo venuti qui sconfitti - le sue parole -. Volevamo giocarci la nostra partita e lo abbiamo fatto degnamente, a prescindere dal risultato finale. Mi gratifica che in trasferta facciamo buone prestazioni. Il problema nostro semmai è in casa. Comunque sono contento della prestazione ed avremmo potuto raccogliere qualcosa in più. Magari fuori casa si è maggiormente liberi da un punto di vista mentale, specie se vieni in uno stadio come questo. E ti galvanizzi di più. In casa, quando dobbiamo fare la partita, abbiamo qualche problema. Ora dobbiamo tenere duro: la partita col Bisceglie sarà per noi fondamentale".