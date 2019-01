Paganese, De Sanzo: "Pari giusto, ora avanti con questa grinta"

© foto di Giuseppe Scialla

Manca ancora la prima vittoria al Torre la Paganese, che si fa fermare dal Siracusa (1-1) nel turno infrasettimanale del girone C di serie C. Tutto nel primo tempo: a un gol di Tiscione (stoccata vincente da fuori area), risponde Piana con un preciso colpo di testa su cross di Nacci. Azzurrostellati più pimpanti nel primo tempo, ma poche volte pericolosi nella ripresa, quando, specie nel finale, gli aretusei avrebbero potuto mettere la freccia. Ma sarebbe stata una beffa immeritata per i campani. E, in attesa di un nuovo tassello in mediana, il tecnico Fabio De Sanzo traccia un bilancio positivo del momento vissuto dalla sua squadra.

PARI GIUSTO - "Abbiamo fatto una buona partita contro un'ottima squadra. Il pari è giusto, le occasioni le abbiamo avute entrambe. Mi è piaciuto il primo tempo, meno il secondo quando siamo un po' calati. Dobbiamo acquistare più convinzione e più coraggio nel voler andare in avanti e sfruttare meglio le palle inattive. Dobbiamo salire di condizione visto che nel finale ci sono mancate un po' le forze. Anche se su un campo così, non è facile. Sono comunque contento di aver mosso la classifica, per ora va bene così. Quando non si può vincere la partita, bisogna pensare a non perdere".

SUI NUOVI ARRIVI - "Bene Stendardo e Capece, ma benissimo Perri che conoscevo poco. E' entrato con personalità e non ha mai buttato la palla".

MERCATO APERTO - "Ho il centrocampo un po' limitato a livello numerico anche per gli infortuni di Gori e Fornito.La mediana è sempre un po' l'anima di una squadra: quando caliamo lì, caliamo tutti. Un innesto lo faremo per completare la batteria a centrocampo, over o under che sia. Comunque sono contento di allenare una squadra giovane che sta crescendo settimana dopo settimana. Dovevamo ritrovare un po' più di convinzione, per questo abbiamo preso giocatori di esperienza. Non dobbiamo mai avere paura di giocare o di perdere, voglio sempre una squadra che giochi all'arma bianca. Alfageme? Chi lo rifiuterebbe. Ma per noi è fantascienza".