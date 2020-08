Palermo-Boscaglia, è (quasi) fatta: arriva anche la benedizione di Di Piazza

Roberto Boscaglia è ormai a un passo dal Palermo, sono solo da sbrigare le ultime formalità. Scelta approvata in toto dalla società siciliana, con la benedizione del vicepresidente Tony Di Piazza che, come riferisce il Corriere dello Sport, da New York ha così commentato la scelta: "Mi sembra una scelta felice perché reputo Boscaglia in grado di portare il Palermo dove merita. Ovviamente aspettiamo che si trovi l’accordo su ogni fronte, ma spero che non sorgano complicazioni. In fondo, si tratta di una soluzione che conviene a tutti. Entella compresa".