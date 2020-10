Palermo, depositivizzati 6 soggetti su 8 appartenenti al primo gruppo risultato positivo al test

Inizia a intravedersi la luce in fondo al tunnel in casa Palermo. Attraverso il profilo Twitter ufficiale, il club "comunica che il ciclo di tamponi effettuati nella giornata di venerdì 30 ottobre ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per 6 soggetti su 8 esaminati appartenenti al primo gruppo risultato positivo al test. Per i sei calciatori, già da oggi via agli esami per il rilascio dell'idoneità sanitaria".