Pergolettese, per il post Contini spuntano Brevi, Filippini e molti altri: impazza il toto nomi

Con le dimissioni di mister Matteo Contini, la Pergolettese si trova a dover rimpiazzare il tecnico in panchina. E' già toto nomi per la sua sostituzione, come riferisce Tuttosport: tra i papabili, l'ex Olbia Oscar Brevi, recentemente cercato dalla Cavese, ma anche l'ex Livorno Antonio Filippini, Riccardo Maspero e Marco Gaburro, che già in estate era stato avvicinato al cremaschi prima della conferma di Contini.