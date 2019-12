© foto di TuttoSassuoloCalcio.com

Solo sei presenze con la maglia della Pergolettese in questa prima parte di stagione (per un totale di 195') e per Giovanni Sbrissa, centrale classe 1996, potrebbe essere giunta al termine l'esperienza in maglia gialloblù: secondo quanto raccolto da TuttoC.com il giocatore è finito nel mirino del Palermo. Possibile avventura in Serie D alle porte quindi per lui.