Palermo, per l'attacco si guarda alla Cremonese: Ciofani e Piccolo nel mirino

Il Palermo guarda alle categorie superiori per rinforzare la rosa in vista della prossima Serie C. Oltre a Gianmario Comi della Pro Vercelli, già cercato l'estate scorsa, per migliorare l'attacco il club rosanero punta anche altri profili. Come riportato dal Giornale di Sicilia il duo Sagramola-Castagnini guarda in casa Cremonese dove piacciono molto gli esperti Daniel Ciofani e Antonio Piccolo. Per quanto riguarda il centrocampo invece l'obiettivo sarebbe Giovanni Sbrissa attualmente in forza alla Pergolettese.