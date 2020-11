ufficiale Lucchese, triplo colpo di mercato: Ceesay, Sbrissa e Dumancic

vedi letture

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Winston Ceesay, centrocampista classe ’00, nato in Sierra Leone.

Mediano e mezz’ala dalle notevoli doti atletiche e fisiche, è capace di abbinare prestanza e giocate di ottima qualità in fase di impostazione. Dopo le esperienze in Serie D con le maglie di Troina e Licata, nella scorsa stagione è stato in forza alla Robur Siena.

Per lui un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021.

La società annuncia parallelamente di aver acquisito anche il diritto alle prestazioni sportive di Giovanni Sbrissa, centrocampista classe ’96.

Centrocampista fisicamente prestante e dalla grande intelligenza tattica, può vantare esperienze con le maglie di Vicenza, Brescia, Cremonese, Cesena e Siena tra Serie B e C. Oltre 130 presenze tra i professionisti, nella scorsa stagione in forza alla Pergolettese.

È già stato allenato da mister Giovanni Lopez ai tempi del Vicenza e arriva a Lucca con un contratto fino al 30 giugno 2021.

Infine, si comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Luka Dumancic, difensore croato, classe ’98.

Abile nel gioco aereo, Dumancic riesce a sfruttare i suoi 198 cm di altezza sulle palle inattive in fase offensiva, oltre a garantire affidabilità e continuità di rendimento al reparto arretrato. Cresciuto nell’Hajduk Spalato, vanta un passato tra le file del Lecce e del Gozzano.

Per lui un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021.