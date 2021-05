Perugia, Caserta e Giannitti corteggiati. Ma il loro futuro sarà ancora in Umbria

vedi letture

In casa Perugia si progetta il futuro dopo la promozione in Serie B con la permanenza del tecnico Fabio Caserta come priorità. L’allenatore dopo la promozione si è conquistato un rinnovo biennale e ha fatto già sapere di trovarsi bene nella città umbra, ma le richieste (dal Benevento al Monza passando per il Brescia) non mancano come riferisce Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano però non dovrebbero esserci dubbi sulla conferma dell’allenatore e di tutto lo staff dirigenziale a partire da quel Marco Giannitti che è corteggiato dal Bari dopo la sesta promozione conquistata in carriera. In questi giorni sono in programma vari incontri con il patron Santopadre da cui dovrebbero uscire le fumate bianche sulla prosecuzione del lavoro iniziato un anno fa dopo la retrocessione in Serie B del Grifo.