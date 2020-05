Piacenza, aria di rivoluzione: Di Battista ad un passo, per la panchina c'è Gilardino

Aria di rivoluzione in casa Piacenza. L'edizione odierna de Il Libertà dedica ampio spazio alle mosse della società biancorossa: per il ruolo di dirigente sportivo c'è Simone Di Battista, a quanto pare la società emiliana ha già trovato l'accordo. Per la panchina, invece, Gilardino sembra essere in cima alla lista.