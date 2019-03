Fonte: tuttoc.com

Francesco Corsinelli, difensore del Piacenza, ai microfoni di ZonaCalcio.net ha commentato la scelta di vestire il biancorosso nel mercato invernale: "Alla Feralpisalò avevo trovato poco spazio. Pertanto, visto che in estate già il Piacenza si era fatto avanti e c'era una continua stima da parte del direttore Matteassi e di tutto l’ambiente, mi sono convinto a provare una nuova esperienza. Mister Franzini? In questi due mesi mi sono trovato benissimo, Franzini è una persona che ama il confronto, e non posso che parlarne bene".