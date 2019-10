© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Pace fatta fra il presidente del Piacenza Stefano Gatti e Daniele Cacia. Come riporta SportPiacenza.it nella mattinata di oggi i due si sono Piacenza - Torna il sereno, pace fatta da il presidente Stefano Gatti e Daniele Cacia ritrovati negli uffici del vicepresidente Roberto Pighi per chiarire la situazione fra loro nata la scorsa settimana e culminata con l'esclusione del bomber dalla lista dei convocati per la gara contro il Carpi. Il giocatore, dunque, tornerà regolarmente in gruppo in vista della gara di sabato in casa della Sambenedettese.