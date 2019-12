Piacenza, per l'attacco spunta il nome di Mokulu del Padova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’addio di Daniele Cacia, che ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto, il Piacenza si guarda attorno per trovare un valido sostituto a gennaio. Fra i nomi che stanno circolando c’è anche quello di Benjamin Mokulu, attualmente in forza al Padova che in estate l’ha prelevato dalla Juventus U23 facendogli firmare un contratto fino al 2021. Lo riferisce Padovagoal.it spiegando che al momento il club patavino non ha ancora deciso se mettere sul mercato o meno il belga.