ufficiale Matera, colpo da Serie B per l'attacco. Mokulu è biancazzurro

Una lunga esperienza in Serie B con le maglie di Avellino, Frosinone, Cremonese e Carpi, poi anni di Serie C, anche con l'attuale Juventus Next Gen (come fuori quota) oltre che con Padova e Ravenna; adesso, la Serie D. Perché Benjamin Mokulu, attaccante belga (naturalizzato congolese) classe '89, è un nuovo calciatore del Matera, per quella che sarà la sua prima esperienza in assoluto in una categoria non professionistica.

Il club lucano lo ha annunciato anche a mezzo social, con il post che di seguito riportiamo: