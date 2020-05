Piacenza, Pergreffi: "Ho risolto il mio contratto per aiutare il club a sopravvivere"

Il difensore del Piacenza Antonio Pergreffi ha parlato ai microfoni di Notiziariocalcio.com del suo addio al club biancorosso dopo cinque anni e la fascia di capitano al braccio: “La società aveva già delle difficoltà e questa emergenza sanitaria ha peggiorato la situazione. Per questo ha chiesto a tutti uno sforzo per permettere di salvare il club e permettergli l'iscrizione al prossimo campionato. Così ho accettato di dare una mano risolvendo il mio contratto nella giornata di lunedì, lasciandomi in maniera più che positiva con il club. Una volta che tutto sarà definito potrò iniziare a guardarmi attorno per cercare una nuova sfida. - continua Pergreffi parlando delle ipotesi di di Serie B a 40 squadre – Non credo sia una soluzione attuabile sopratutto andando incontro a un periodo in cui molte società vivranno momenti di difficoltà economica. Il semiprofessionismo potrebbe invece essere una soluzione più interessante”.