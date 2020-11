Piacenza, Scianò: "Ancora 48-72 ore per decidere se chiedere il rinvio del match contro il Novara"

Marco Scianò, dg del Piacenza, è intervenuto ai microfoni di SportPiacenza per parlare dei casi di positività presenti all'interno del gruppo emiliano: "Abbiamo riscontrato cinque positivi con basse cariche virali. Rifaremo da capo tutti i tamponi come da protocollo, dopodiché i negativi sono in regime di isolamento fiduciario (si possono allenare però) con la concessione del tragitto caso e lavoro. I tamponi saranno rifatti mercoledì e poi venerdì perché cinque è un numero alto e allora potrebbero non essere finiti qui quindi ci riserviamo le prossime 48-72 ore prima di capire se chiedere o meno il rinvio della gare di sabato contro il Novara. Al momento, per quanto riguarda la giornata di oggi, abbiamo preferito sospendere l’allenamento".

Edit - Nel frattempo le positività a bassa carica virale sono diventate sei come da comunicato della società emiliana: "Piacenza Calcio 1919 informa che a seguito del ciclo di tamponi eseguiti ieri, sono emerse ulteriori sei basse positività nel gruppo squadra e una tra i collaboratori non sportivi, che saranno oggetto di nuove valutazioni nella giornata odierna".