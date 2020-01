Picerno, rinforzi esperienza in tutti i reparti per mantenere la categoria

Dopo la straordinaria cavalcata dalla Serie D al professionismo, in casa Picerno si guarda con ottimismo anche al futuro, nonostante una classifica che non sorride: 17 punti in 19 partite significano zona playout, ma ora inizierà un nuovo campionato, che avrà anche le ripercussioni del calciomercato.

Saranno tante le squadre pronte a rinforzarsi, e tra queste proprio il Picerno.

Un punto sul mercato in casa lucana è fatto, ai canali ufficiali del club, dal Dg e amministratore del club Enzo Mitro: "Stiamo lavorando in entrata per rinforza la squadra sia dal punto di vista tecnico che dell’esperienza, stiamo valutando profili che abbiano già giocato in Serie C da parecchio tempo: tutte le squadre stanno facendo le proprie considerazioni, noi monitoriamo tutto, di sicuro non prenderemo scommesse. La salvezza è il nostro obiettivo, spero che alla ripresa del torneo la squadra dia il massimo, ripartire bene e mettere in cascina punti sarebbe importante”.

E la sensazione è che arriveranno innesti in tutti i reparti. Come riferisce potenza.iamcalcio.it, nel mirino dei rossoblù ci sono il difensore Tommaso Squillace, il centrocampista Manuel Giandonato (in uscita dal Piacenza) e l'attaccante Andrea Razzitti.