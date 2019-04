Il difensore del Pisa Fabrizio Brignani ha commentato il match contro la Pro Patria: "Sono cresciuto sotto l'aspetto della concentrazione ed adesso mi sento bene e con una squadra così è tutto più semplice. Il difensore forte è quello che sbaglia meno e bisogna stare sul pezzo fino alla fine, lo stiamo facendo e siamo contenti. Nel primo tempo volevamo giocare palla a terra e farli correre perchè sapevamo che una volta trovati spazi potevamo fargli male. Siamo un gruppo unito, abbiamo carattere, ci stiamo allenando forte e ci meritiamo qualcosa di importante. Dobbiamo crescere però, migliorare ancora, sul gol potevamo fare meglio per fortuna non è pesato. Bisogna giocare per i tre punti anche col Novara per poi prenderci una pausa e tornare a lottare per quello che vogliamo".