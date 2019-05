Pistoiese, Ferrari: "All'opera per rispettare le scadenze per il 'Melani'"

© foto di Claudia Marrone

Conferenza stampa in casa Pistoiese per il presidente dell'olandesina Orazio Ferrari. Il numero uno del club toscano ha voluto fare il punto sulla questione stadio che coinvolge il 'Melani': "Sullo stadio abbiamo due scadenze inderogabili: una è quella del 17 giugno, l'altra è quella del 24 giugno. La prima è la data ultima riguardante le problematiche infrastrutturali, la seconda riguarda la presentazione dell'iscrizione, dei pagamenti e della fideiussione. La seconda compete personalmente la società e con tranquillità dico che tutti gli adempimenti saranno forniti. Per quanto riguarda la prima, una volta sistemate le pendenze probabilmente si avrà tranquillità anche negli anni a seguire. La gara riguardante la copertura della Tribuna centrale laterale è già stata affidata e sono stati fatti sopralluoghi, questa settimana già partiranno i lavori. La gara riguardante i seggiolini scadrà il 24 maggio e poi partiranno le attività mentre quella delle luci dovrebbe scadere la settimana successiva. Se tutte queste cose andranno a posto, la Commissione di Vigilianza che sarà convocata per i primi di giugno dovremmo avere parere positivo che è indispensabile per l'iscrizione. Speriamo sarà l'ultimo anno che ci sarà questa sofferenza. Lo stadio cambierà look e ci sarà maggiore sicurezza. Rimane l'ultima questione riguardante la Curva Nord, ma il Comune ha indetto la gara per la verifica sismica. E da lì si valuteranno gli interventi possibili".