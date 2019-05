Playoff serie C, i risultati delle gare delle 20:30: fuori Pro Vercelli e Reggina

Carrarese e Arezzo nel Girone A, Feralpisalò nel Girone B, Catania e Potenza nel Girone C. Questi i club che hanno conquistato la qualificazione alla fase nazionale dei playoff di Serie C, superando il secondo turno relativo a ogni girone.

Harakiri Pro Vercelli, con i piemontesi che si fanno rimontare dai carrarini: il rigore di Gatto a inizio ripresa viene ribaltato dai gol di Caccavallo nel finale e di Biasci in pieno recupero. Gli aretini, invece, passano pareggiando per 2-2 col Novara (doppio vantaggio Foglia-Brunori e rimonta Ronaldo-Eusepi), , qualificandosi in virtù del miglior piazzamento in classifica, proprio come i gardesani che hanno chiuso 0-0 il match con il Ravenna.

Al sud gli etnei hanno fatto fuori la Reggina con un poker (4-1 il finale, con reti locali di Sarno, autogol di Gasparetto, Di Piazza e Marotta, più la rete dell'illusorio pari di Salandria) mentre i lucani hanno battuto la Virtus Francavilla per 3-1, grazie all'autorete di Nordi, alle marcature di Piccinni e Lescano e, soprattutto, alle grandi parate di Ioime. Gol della bandiera firmato Puntoriere.

Arezzo-Novara 2-2 (56' Foglia, 71' Brunori, 73' Ronaldo, 82' Eusepi)

Catania-Reggina 4-1 (17' Sarno, 20' Salandria, 37' aut.Gasparetto, 58' Di Piazza, 81' Marotta)

FeralpiSalò-Ravenna 0-0

Potenza-Virtus Francavilla 3-1 (27' Nordi, 68' Piccinni, 70' Lescano, 87' Puntoriere

Pro Vercelli-Carrarese 1-2 (56' Gatto, 82' Caccavallo, 90+3' Biasci)