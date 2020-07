Playoff Serie C, si parte con la Fase Nazionale. In campo le 2^ classificate: il programma

Dopo la ripresa fissata allo scorso 30 giugno, i playoff di Serie C sono giunti adesso alla Fase Nazionale, quella che avvicina maggiormente i club partecipanti alla Serie B. Andato in archivio il Primo Turno, è il momento - questa sera - del Secondo Turno, quello dove subentreranno le tre seconde dei tre gironi di C, Carrarese, Reggiana e Bari, ma soprattutto quello che mette in palio le semifinali, che porteranno poi alla finalissima dalla quale emergerà al quarta promossa in B dopo il passaggio in serie cadetta delle prime classificate (Monza, Vicenza e Reggina): in via del tutto eccezionale, data la situazione creatasi con il Covid, quest'anno solo gare secche. Da dentro o fuori.

Ma veniamo al turno di questa sera. Le già collaudate Carpi e Novara si affronteranno in una sfida che pone gli emiliani in situazione di vantaggio, due risultati su tre a favore, mentre la vera sorpresa di questi spareggi, la Juventus U23, farà visita alla Carrarese, che non scende in campo dal 23 febbraio scorso; stessa data dalla quale non gioca la Reggiana, impegnata questa sera tra le mura amiche contro la possibile outsider dei playoff, il Potenza.

Si giocherà anche un'altra sfida di grido, Bari-Ternana, con i galletti dati come principali candidati alla promozione.

Già determinati, poi, gli accoppiamenti delle semifinali: la vincente di Bari-Ternana se la vedrà con la vincente di Carrara-Juventus U23, mentre chi la spunterà tra Carpi e Novara battaglierà contro chi dominerà nel match Reggiana-Potenza.

Questo il programma:

Ore 20:30

Bari-Ternana

Carrarese-Juventus U23

Carpi-Novara

Ore 20:45

Reggiana-Potenza