Playout serie C: Lucchese avanti, Cuneo retrocesso in serie D

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

È arrivato il primo verdetto dei playout: il Cuneo retrocede in Serie D, la Lucchese, almeno per ora, rimane in Serie C. Decisive le due vittorie dei rossoneri contro i biancorossi: 2-0 in terra toscana una settimana fa e 0-1 quest’oggi, con gol di Zanini al minuto 78. Ribaltata dunque la classifica, che aveva visto i piemontesi arrivare davanti agli avversari di Lucca. Un’enorme beffa per gli uomini di Scazzola che, senza penalità, avrebbero addirittura centrato i playoff. La Lucchese, per mantenere la categoria, dovrà affrontare nella finale playout la vincente di Paganese-Bisceglie, sfida per non retrocedere del Girone C.