Tra i nomi circolati per il post Sottili a Catania, c'è anche quello di Sandro Pochesci. Proprio l'ex trainer della Ternana, ha parlato di questo ai microfoni di TuttoC.com: "Resto in attesa, e vedo cosa potrebbe venire fuori. Per il momento sono solo voci, probabilmente il mio nome è stato accostato alla panchina etnea perché domenica ero a Viterbo a vedere la partita, oppure perché qualcuno lo ha fatto, ma di concreto non c'è niente, del Catania non ho ancora sentito nessuno. E' chiaro però che fa piacere essere accostati a un club così importante, ma per ora non posso far altro che aspettare eventuali comunicazioni da parte loro: sono scelte molto delicate queste, è giusto che chi opera per la società faccia tutte le valutazioni del caso".