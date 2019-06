Pontedera, Bernardini arriva a titolo definitivo. Mercoledì la firma

Fonte: TuttoC.com

Tutto fatto per il passaggio di Mariano Bernardini dal Genoa al Pontedera ed emergono anche i dettagli dell'operazione. Come riferisce oggi Il Tirreno, il centrocampista classe '98 si trasferirà in granata a titolo definitivo. Mercoledì la firma sul contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo anno.