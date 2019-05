Pontedera, Maraia pronto al rinnovo con la salvezza

Fonte: TuttoC.com

Settimana decisiva in casa Pontedera, nel taccuino del direttore generale Paolo Giovannini ci sono due nomi, ovvero Giacomo Risaliti e Ivan Maraia. Il difensore, secondo quanto riportato dal Tirreno, dovrebbe rimanere e far parte della rosa della prossima stagione. Rinnovo certo anche per mister Ivan Maraia: in caso di salvezza il tecnico rimarrà un altro anno.