Pordenone, Berrettoni al bivio: continuare a giocare o diventare dirigente

© foto di Federico Gaetano

A trentasette anni Emanuele Berrettoni è stato uno degli artefici della prima, storica, promozione del Pordenone in Serie B. Oggi per l'attaccante si pone una scelta: continuare col calcio giocato o affrontare una nuova avventura. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto la società neroverde ha proposto al numero 10 un accordo sia come calciatore sia come dirigente come braccio destro di Matteo Lovisa.