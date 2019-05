Pordenone, Ciurria: "Con questo gruppo soddisfazioni anche in Serie B"

© foto di Uff. Stampa Pordenone Calcio

Patrick Ciurria, attaccante del Pordenone, intervistato da ZonaCalcio.net, ha dichiarato: "Siamo stati sempre uniti sia nelle vittorie che nelle poche sconfitte, ancora più compatti e consapevoli di essere gruppo che remava dalla stessa parte e questo ha fatto la differenza. Nelle ultime partite quando il sogno era diventato obiettivo i più grandi hanno detto di non mollare e di allenarci come fossimo all’inizio, mettendo il 101% in più per arrivare alla vittoria. Con la squadra che abbiamo e i rinforzi che penso arriveranno potremo toglierci belle soddisfazioni anche in B, grazie soprattutto alla mentalità vincente e alla capacità di giocarcela con chiunque”.