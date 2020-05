Potenza, Caiata insiste: "Serie B a 40 con divisione fra nord e sud. Come nel dopoguerra"

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata continua a spingere per la creazione di una Serie B a 40 squadre: “Per i campionati dobbiamo fare come nel dopoguerra, una B a a 40 squadre, con suddivisione in due gironi. Creare un girone del Centro-Nord e uno del Centro-Sud. - continua Caiata a Radio Gamma - La C a 60 squadre, ma soprattutto servirebbe cambiare lo status, magari pensando di applicare il dilettantismo".