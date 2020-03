Potenza, Franca: "Sfruttiamo il tempo che abbiamo ora, l’ansia per il domani non serve"

"Mi fa stare bene credere nelle promesse di Dio, la speranza è la vita eterna. Il nostro successo sarà raccogliere questo premio, ma dipenderà solo da noi stessi. Da questa crisi si potrà uscire migliori. Crediamoci e pensiamo soprattutto a cosa dobbiamo fare": così il l'attaccante del Potenza Carlos França esordisce dalle colonne del Corriere dello Sport.

Proseguendo poi: "Mi manca certo, il campo di gioco. Ma mi mancano anche l’allenamento, l’ambiente, la voce dei tifosi, gli abbracci. Potenza per me e la mia famiglia significa tanto. Stiamo costruendo qualcosa di importante e sono orgoglioso di questo. Ormai è da tempo che il Potenza lavora con una mentalità da grande squadra. Futuro? Il mio appartiene solo a Dio. Sfruttiamo al meglio il tempo che abbiamo adesso, l’ansia per il domani oggi non serve".

Conclude con una nota al campionato: "I numeri parlano chiaro: la Reggina è la migliore. Potenza al secondo posto? Un passo alla volta, prima guardiamo al terzo".