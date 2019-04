Potenza, Raffaele: "Buon risultato a Trapani per chiudere in crescendo"

© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

E' mister Giuseppe Raffaele, in casa Potenza, a tracciare un bilancio sull'importanza che per i lucani ha il match odierno contro il Trapani, che prenderà il via alle 14:30. Queste le parole del mister rossoblù dalle colonne del Corriere dello Sport:

"Ho dentro una grande rabbia per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma allo stesso tempo quella gara ci ha dato la consapevolezza di avere grande personalità, ci ha restituito convinzione dei nostri mezzi consentendoci di costruire l'attuale percorso in campionato. Il Trapani, come poche altre, è una squadra che ha un'identità molto ben definita, ha calciatori di qualità e anche per questo motivo davanti al suo pubblico ha perso solo due volte in tutta la stagione. Viviamo un buon periodo di forma e con la giusta umiltà e l'entusiasmo degli ultimi tempi siamo pronti a giocarcela a viso aperto. Sarà una partita che mi consentirà di capire a che punto siamo arrivati".

E' quindi importante vincere: "Un risultato positivo ci consentirà di chiudere la stagione in crescendo. Vogliamo blindare il quinto posto, che è ampiamente meritato, e poi vediamo come andranno i playoff, che vogliamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Una delle caratteristiche migliori è l'avere costruito un gruppo nel quale anche chi per un po' di tempo è rimasto ai margini ha saputo trovare gli stimoli per farsi trovare pronto nelle occasioni utili".