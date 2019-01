Potenza, tesserato il giovane Andrea Brescia. In arrivo Longo

Innesto verde per il Potenza, che tessera l'estremo difensore Andrea Brescia, classe 2002. Il giovane portiere veronese, rappresentato dall'agente Helga Leoni, ha militato in questa prima parte di stagione in Eccellenza lucana con la Vultur Calcio, dopo una esperienza con la Fides Scalera. Dovrebbe essere la giornata decisiva anche per l'esterno destro Sebastiano Longo, che arriverà in prestito dal Parma dopo la fine dell'avventura alla Paganese.