Pres. Casertana: "A Catanzaro siamo rimasti un tempo negli spogliatoi"

© foto di Giuseppe Scialla

Brutta sconfitta per la Casertana, caduta domenica sul campo del Catanzaro. A mente fredda, come riferisce Il Mattino, del match torna a parlare il patron rossoblù Giuseppe D'Agostino: "Ci abbiamo anche messo del nostro. Siamo rimasti negli spogliatoi per tutto il primo tempo, siamo scesi in campo solo nella ripresa. È facile trovare le motivazioni per cercare di riequilibrare una partita già compromessa dopo un tempo. Il fatto è che non dovrebbe succedere ciò che è accaduto nel primo tempo con il Catanzaro. Qualcuno dei giocatori era evidentemente fuori forma. Abbiamo sofferto molto sulla nostra fascia destra difensiva complici anche le condizioni del campo lungo quella corsia. Ma non dobbiamo attaccarci agli alibi, anche per quanto riguarda le assenze perché se avessimo fatto le cose come si deve questa partita non l'avremmo persa mai. Prendere tre gol in contropiede, per di più fuori casa, non esiste".

A ogni modo ci sono anche note positive: "Da un certo punto di vista la squadra sta crescendo in termini di gioco ed ecco che a Castaldo arrivano palloni migliori da giocare. Adesso guardiamo avanti vivendo alla giornata, ma è necessario cambiare atteggiamento".