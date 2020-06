Pres. Catanzaro: "Playoff chance che avevamo messo in conto rinforzando la rosa"

Una stagione che Floriano Noto vorrebbe culminare con la promozione in Serie B: perché le proprie ambizioni, il presidente del Catanzaro non le ha mai nascoste, e ora vuol cogliere la possibilità dei playoff.

Come ha affermato lui stesso, durante un intervento ripreso anche dal Corriere dello Sport: "Coi playoff ci giochiamo una grande chance che avevamo già messo in cantiere rafforzando la squadra nel mercato invernale, ora arriva una possibilità in più per cercare di raggiungere la serie B. La sosta è stata molto lunga, per noi dal 9 marzo scorso, i playoff dovrebbero partire a fine giugno e in queste settimane che mancano al via va fatta una preparazione atletica dosando bene le forze, ci auguriamo che i problemi che nelle rispettive attività hanno tutti i presidenti-imprenditori non causino al sistema calcio tracolli, è comunque un mondo da riscrivere, giocare a porte chiuse e senza sponsor sarà difficile".