Pres. Fano: "Ripresa impossibile. Usiamo il tempo per ragionare sul prossimo anno"

Nel corso della trasmissione targata Sportitalia, AspettateC, è intervenuto il presidente del Fano Claudio Gabellini: “Sotto il profilo medico, strutture come quelle che partecipano al campionato di C, il protocollo non è attuabile in C. L'umore è pessimo, siamo tutti convinti che la stagione possa finire qui, dovremmo semmai usare questo tempo per ragionare sulla prossima stagione”.

Si parla poi del campionato: “Ci sono situazioni definite, chiaro poi che in comparazione a tutte le gare che mancano tutto può succedere, ma chi è in vetta ora può essere premiato. Per la quarta da mandare in B, credo che si riuscirà a trovare una soluzione gradita a tutti”.

Sul Fano: “Il nostro team è davvero giovane, siamo tra i primi in questa speciale graduatoria, ma noi riteniamo che la C, così come è configurata, debba dare forza al sistema calcio valorizzando i giovani. Noi abbiamo un settore giovanile ben addestrato e seguito, e anche la prima squadra è giovane: siamo consapevoli che dal punto di vista agonistico questo implica uno sforzo notevoli, i risultati sono difficili da ottenere, ma è bello e soddisfacente vedere l'impegno di questi giovani, che danno un modo molto bello al calcio”.