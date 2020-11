Pres. Gubbio e la pandemia: "Campionato falsato. Attendo decisioni da parte della Lega"

Con il numero in costante crescita delle gare rinviate in Lega Pro a causa della pandemia di Covid-19 in molti si chiedono se l’attuale campionato di terza serie possa essere considerato ancora regolare. Ospite di Rai3 si è espresso in merito il presidente del Gubbio Sauro Notari: "Il mio pensiero è che la salute viene prima di tutto. Vanno valutate le situazioni del momento, bisogna cercare di arrivare alla fine del girone d'andata e poi valutare se proseguire o meno. Queste non sono scelte che spettano a me, sarà la Lega a decidere sul da farsi. L'importante è non prendere decisioni affrettate, anche se vedo che la situazione non è delle migliori Per come la penso io, già adesso il campionato è stato falsato. Noi avevamo improntato la squadra su alcuni giocatori, come Gomez e su otto partite ne ha giocata solo una. Anche le altre squadre si ritrovano con sette-otto giocatori fuori, questo significa che non è un campionato regolare. Bisogna valutare l'ipotesi di fermarsi e poi riprendere, ma sono ipotesi da valutare con grande attenzione perché altrimenti si rischia di fare cose che non vanno bene".