Pres. Novara: "Non vengo allo stadio, ma tengo fede agli impegni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de La Stampa, in casa Novara, ha parlato il presidente Massimo De Salvo, che ieri si è rivisto al campo. In quel di Novarello, infatti, il numero uno azzurro ha incontrato il nuovo tecnico Sannino e ha assistito all'allenamento congiunto contro il Pont Donnaz (squadra di Eccellenza), vinto dai suoi per 11-1:

"La realtà è che non abbiamo mai mollato. Ci sono state delle difficoltà di campo e forse abbiamo pagato un po’ di inesperienza nel gestire alcuni momenti. Viali resta un bravo allenatore, però avevamo bisogno di trovare qualche sicurezza in più. Sannino è battagliero proprio come me lo ricordavo. Ma siamo al punto in cui le parole non contano niente. Dobbiamo rispondere in campo. Abbiamo raccolto poche vittorie, se pensiamo ai 16 risultati utili consecutivi con tanti pareggi".

Il patron, però, continuerà a seguire la squadra a distanza, senza presentarsi al "Piola": "Lo stadio è la casa del tifoso. Se la gente non gradisce il presidente, il presidente sta a casa sua. Non c’è alcun motivo personale. Io sono sempre stato così: non parlo alla pancia delle persone, ho stima della loro intelligenza e grande rispetto. La contestazione con l’Entella non me la scordo. Evidentemente è meglio che non venga. Però tengo fede agli impegni. Si può vincere o meno, ma continuiamo a investire per questa società. Crediamo di avere allestito una rosa competitiva e continuo a fare il presidente".

Nota conclusiva, sulla costruzione della Cittadella dello Sport, con il club capofila di un progetto da oltre 30 milioni che punta a valorizzare gli impianti limitrofi allo stadio: "I presupposti ci sono tutti. È chiaro che non dipende solo da noi, ma da leggi e condizioni tecnico-economiche. Se alla fine non si farà, sarà proprio per questi motivi. Io però sono ottimista perché vedo che l’amministrazione comunale è attiva, sostiene l’iniziativa e i partner interessati sono competenti".