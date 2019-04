Fonte: TuttoC.com

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Alessandro Marino, presidente dell'Olbia, intervenuto a "C piace" su Sportitalia, ha detto la sua sulla questione seconde squadre: "Vengo oggi un'assemblea di Lega particolarmente accesa e da un consiglio di Lega finito alle due nel quale si è cercato di dare un'indentità alla Serie C. Sulle seconde squadre, se sono iniziative isolate, a mio avviso creano più danni che altro. Poi ha poco senso che siano Under 23, l'Olbia ha un'età media inferiore della Juventus U23. Il club bianconero è innovativo, ma le regole non sono quelle giuste. Ci siamo incontrati a Torino per parlarne. La Lega Pro ha proposto l'abbassamento del limite di età. Ma, ripeto, inutile che partecipi una squadra sola. Bisogna ragionare di sistema, sedersi e capire chi fa cosa, invece di prendere decisioni estemporanee. La Juventus ha cavalcato la cosa, ma non era una vera riforma, dobbiamo ancora arrivarci".