© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Daniele Boscolo Meneguolo, presidente del Padova, è intervenuto ai microfoni del Corriere del Veneto per analizzare il momento della compagine biancoscudata: "L’obiettivo è quello di creare valore, c’è un grosso impegno sul settore giovanile per ricostruire dalle radici il club e per riportarlo in B in tre anni. Problemi legali per il ripescaggio in B di altri club? Non conosco tutti gli aspetti legali. Se dovesse emergere che avremmo dovuto essere in B sarebbe davvero un peccato. Nell’eventualità valuteremo un risarcimento danni".