Pres Paganese: "Squadra competitiva ma servirà aiuto di tutti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Lorenzo Ansaldi

"Costruiremo una squadra competitiva ma abbiamo bisogno del supporto di tutti". Esordisce così Raffaele Trapani, presidente della Paganese, alla conferenza stampa di presentazione congiunta con il sindaco Gambino. "E' difficile fare calcio da soli, ci attendiamo quindi una risposta positiva dalla campagna abbonamenti che inizierà la settimana prossima. Inoltre metteremo in atto alcune iniziative per coinvolgere gli imprenditori e i cittadini, noi faremo la nostra parte e ci auguriamo che tutta la città risponda presente. Lo scorso anno ho fatto un appello nei confronti degli imprenditori ma non si è concretizzato nulla".

Sul campionato: "Sappiamo che abbiamo commesso degli errori e non vogliamo ripeterli. E sappiamo anche che sarà un campionato difficile ma non ci fare trovare impreparati. C'è rabbia per la retrocessione e gioia per la riammissione il giusto mix. Sicuramente puntiamo ad allestire una squadra di buon livello, competitiva e che faccia bene. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mantenere i conti a posto, meglio perdere e restare in vita piuttosto che vincere e fallire, come è accaduto altrove. Il calcio però è anche entusiasmo e voglia costruire una squadra che si diverta e faccia divertire".